UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılar sonunda elenen Fenerbahçe'nin kazandığı para ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin kasasına giren rakam... FB SPOR HABERLERİ
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NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe bu sezon katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler ile bonuslar sonucu UEFA'dan toplam 16.4 milyon euro (651.65 milyon lira) kazandı.
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