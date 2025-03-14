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Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam

UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılar sonunda elenen Fenerbahçe'nin kazandığı para ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin kasasına giren rakam... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 13:30
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UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışlarıyla yenilerek turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam

Çeyrek final biletini alamayan Fenerbahçe, 2.5 milyon euroluk ekstra gelirden de mahrum kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde etti? İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

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