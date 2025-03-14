Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1'lik skorla kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız ve sıralamamız merak ediliyor. İşte detaylar...
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4.ALMANYA: 85.519 PUAN
5.FRANSA: 71.024 PUAN
6.HOLLANDA: 67.150 PUAN
7.PORTEKİZ: 62.267 PUAN
8.BELÇİKA: 56.850 PUAN
9.ÇEKYA: 44.100 PUAN
10.TÜRKİYE: 43.900 PUAN
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