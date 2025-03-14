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Haberler Fenerbahçe Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1'lik skorla kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız ve sıralamamız merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 09:29
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

1.İNGİLTERE: 109.196 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

2.İTALYA: 95.107 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

3.İSPANYA: 91.599 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

4.ALMANYA: 85.519 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

5.FRANSA: 71.024 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

6.HOLLANDA: 67.150 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

7.PORTEKİZ: 62.267 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

8.BELÇİKA: 56.850 PUAN

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin maçı sonrası güncel ülke puanımız!

9.ÇEKYA: 44.100 PUAN

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