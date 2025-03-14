Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Osayi Samuel dışında kötü oynayan kimse yoktu sarı- lacivertlilerde... Olağanüstü mücadele ettiler. Karşılaşmanın uzatmalara ardından penaltılara kalması tamamen şanssızlıktı. Zira oyunun her anında Fenerbahçe Rangers'i adeta ezdi. Hatta öyle anlar vardı ki top dakikalarca Fenerbahçe'de kaldı. Kostiç'e ve Szymanski'ye ayrı parantez açmak gerek. Gerçekten mükemmel performans gösterdiler.

İş penaltılara hatta uzatmalara bile kalmadan bitmeliydi. Çünkü penaltıların zar atmaktan farkı yok! Zaten Fenerbahçe'nin iyi penaltı atamadığını biliyoruz. Bu kadar iyi oynadığın, lig maçı öncesi bu kadar yorulduğun bir karşılaşmanın sonu böyle olmamalıydı. Gerçekten çok yazık oldu. Artık lige geri dönüp bu oyun oynanırsa şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. İnanın İskoçlar bile şaşırmıştır bu sonuca...