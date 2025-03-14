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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 2-0 galip gelerek penaltılara taşıdığı maçta penaltıları 3-2 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Rangers - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 08:52
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Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – BÖYLE Mİ OLACAKTI!

Bence Mourinho, Mert Müldür dışında "Gelecek Fenerbahçe" kadrosunu çıkardı. Ağır diye eleştiri alan Dzeko-Tadiç ikilisine kement atılınca takımın hızı da arttı. Rangers ekibi ilk maçta olduğu gibi "tek yapabildikleri" taktikle sahadaydı. Ama bu kez Fred'le daha sertleşen Fenerbahçe orta sahası rakibin hızlı geçişlerine pek fazla fırsat vermedi.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Osayi Samuel dışında kötü oynayan kimse yoktu sarı- lacivertlilerde... Olağanüstü mücadele ettiler. Karşılaşmanın uzatmalara ardından penaltılara kalması tamamen şanssızlıktı. Zira oyunun her anında Fenerbahçe Rangers'i adeta ezdi. Hatta öyle anlar vardı ki top dakikalarca Fenerbahçe'de kaldı. Kostiç'e ve Szymanski'ye ayrı parantez açmak gerek. Gerçekten mükemmel performans gösterdiler.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İş penaltılara hatta uzatmalara bile kalmadan bitmeliydi. Çünkü penaltıların zar atmaktan farkı yok! Zaten Fenerbahçe'nin iyi penaltı atamadığını biliyoruz. Bu kadar iyi oynadığın, lig maçı öncesi bu kadar yorulduğun bir karşılaşmanın sonu böyle olmamalıydı. Gerçekten çok yazık oldu. Artık lige geri dönüp bu oyun oynanırsa şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. İnanın İskoçlar bile şaşırmıştır bu sonuca...

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – 3 PENALTIYI VERMEDİ

Rangers ilk maçta nasıl oynadıysa bu maçta da aynı plan ile sahada. Yine kalabalık savunma yapıyor ve geçiş hücumu kovalıyor. Fenerbahçe savunmada ilk maçta yaptığı hataları yapmadan oynuyor. Özellikle ikinci yarı ve uzatmalarda Fenerbahçe çok coşkulu ve de tempoluydu. Sahada muhteşem bir Szymanski ve kalede cana can katan İrfan Can vardı ama penaltılarda istenilen başarılı vuruşlar gelmeyince tur gitti Avrupa bitti.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Norveçli Espen Eskas UEFA'nın yatırım yaptığı güvendiği bir hakem. Aldığı maçlar onu gösteriyor. Lakin Talisca'ya ceza alanı ön çizgisinde Jefte net sarı gerektiren bir faul yaptı. Eskas önce sol kolu ile Fenerbahçe lehine faul verdiğini gösterdi. Sonra 1 nolu yardımcının uyarısıyla döndü aldatmadan dolayı Talisca'ya sarı gösterdi. Bu seviye bir hakem için çok kötü karar. Şaşkınlıkla izledik.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçı kim yönetiyor? 'Oyunu salacağım' diye faullerde hatalar yaptı. İlk yarı bittiğinde 16 faul, 5 sarı kart hakemin oyunu kontrolde zorlandığını gösteriyor. En-Nesyri topa kafa vurdu Balogun'un açılan sol kol dirsek üstüne gelen topta penaltı bekledik devam kararı geldi. İkinci yarıda Kostic şut attı karşısında Rıdvan önce iki kol arkada bağlı tam top geçerken sol kol vücuttan kısmen ayrıldı el topun geçişini engelledi yine devam kararı geldi. IFAB ve UEFA elle oynama kriterlerini revize etmesi gerekiyor.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

VAR'da tanıdık bir isim Hollanda'lı Pol van Boekel vardı. Fenerbahçe 65'te, Rangers 84'te penaltı beklediler devam kararları doğruydu. Uzatmanın 116. dakikasında Raskin geç kalınca Mert Hakan'ın ayağına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama Eskas yine devam dedi. Son dakika Kostic penaltı bekledi ama ayağını yere sürterek kendini bırakıyor devam kararı doğruydu.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – BÖYLE BİTMEMELİYDİ

İstanbul'daki skorun ağırlığını hissediyorlardı. Rangers da bu avantajından vazgeçecek gibi değildi. "Kora kor" dediğimiz temaslı, yakın ve tempolu şekilde karşıladılar Fenerbahçe'yi. Oyunu kurdurmadılar, sahaya kaosu davet ettiler ve usta oyuncuları Cerny ile de kendilerince şovlarını yaptılar. Bilinmezlik probleminde, Talisca, Fred ve Kostic'e emanetti organizasyon.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

36'da En Nesyri golü kaçırdığında maçın adı değişti aslında. İskoçlar "Ne oluyor?" dediler, bizimkiler "atabiliriz" duygusuna yeniden kavuştular. 44'te Szymanski usta işi attı golü. O ana kadar da maçın "etkisiz" elemanıydı. Futbolun kendi yasasında, hikayeyi yeniden yazma iznini alıyordu genç Polonyalı…

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda sadece maçı uzatmaya götüren skoru almadılar, fizik olarak geriye giden Rangers karşısında farkı da bulabilirlerdi. 75'te Dzeko ve Tadic'in girmesiyle birlikte "akıl – fikir" de geldi Fenerbahçe ataklarına. Dzeko topu tutuyor, Tadic doğru yerde pas istasyonu oluyordu. Gecenin güzelliğine başka heyecan geldi, "Tarih nasıl yazılır" yeniden tüm Türkiye'ye hatırlattılar.

Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Uzatmalar, Mourinho'nın organizasyonunda, hamlelerinde, takımı diri tutmasında, Mert Müldür'ün sakatlığı sonrasında önce Szymanski'yi, sonra Tadic'i sağ beke almasıyla geçti. Pozisyonlar da buldular. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışı, Skriniar'ın gövde gösterisi. İnanmış bir takım halinde, birbirlerine sarılarak maçın sonunu getirdiler. Ama futbolun cilvesi penaltılarda sonuna kadar hak ettiğimiz turu kaybettik. Böyle bitmemeliydi.

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