FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!
Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden olan En-Nesyri hakkında transfer gelişmesi yaşanıyor. Faslı yıldız oyuncu için Premier Lig ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu teklifi reddeden Sarı-Lacivertliler'in, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmak istediği aktarılmıştı.
Bu sezon Kanarya formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Faslı yıldız golleri ile adeta Kanarya'yı sırtlıyor...
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