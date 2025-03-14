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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden olan En-Nesyri hakkında transfer gelişmesi yaşanıyor. Faslı yıldız oyuncu için Premier Lig ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü En-Nesyri için sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

İspanyol basınının iddiasına göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Takvim'de yer alan habere göre, sarı lacivertlilerde kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon Euro'luk teklif gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Bu teklifi reddeden Sarı-Lacivertliler'in, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmak istediği aktarılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Bu sezon Kanarya formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!

Faslı yıldız golleri ile adeta Kanarya'yı sırtlıyor...

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