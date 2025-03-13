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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Napoli'nin scoutları, sarı lacivertlilerin yıldız ismini tribünden izleyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki orta sahayı sezon başında da transfer etmek isteyen Serie A ekibi Napoli'nin yıldız ismi yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

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TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Rangers ile oynayacağı maça scout ekiplerini gönderip Szymanski'yi izleteceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

Sezon sonuna kadar Polonyalı orta sahayı takibini sürdürmesi beklenen İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

Geçen sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!

Adı Premier Lig ve Bundesliga takımlarıyla da anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

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