TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Rangers maçında Fenerbahçeli yıldızı izleyecek!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Napoli'nin scoutları, sarı lacivertlilerin yıldız ismini tribünden izleyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Geçen sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Adı Premier Lig ve Bundesliga takımlarıyla da anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
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