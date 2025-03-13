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Haberler Fenerbahçe Rangers-Fenerbahçe maçında hakemden skandal 'penaltı' kararları

Rangers-Fenerbahçe maçında hakemden skandal 'penaltı' kararları

Son dakika Fenerbahçe haberi | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Rangers’a konuk oldu. Karşılaşmanın 57. dakikasında, Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz’ın eline çarpan top, sarı-lacivertli oyuncular tarafından penaltı beklentisine neden oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 00:29
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Rangers-Fenerbahçe maçında hakemden skandal 'penaltı' kararları

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Rangers'a konuk oldu. Karşılaşmanın 57. dakikasında, Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz'ın eline çarpan top, sarı-lacivertli oyuncular tarafından penaltı beklentisine neden oldu.

Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen Norveçli hakem Espen Eskas oyunu devam ettirme kararı verdi. Hakem, topun Rıdvan'ın eline çarpmasının penaltı gerektirecek bir ihlal oluşturmadığını belirtti.

Bu pozisyondan önce Fenerbahçe maçta 2 kez daha penaltı beklemişti fakat maçın hakemi Espen Eskas, o pozisyonlarda da devam kararı verdi.

F.Bahçe'den penaltı beklentisi! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe 2. kez penaltı bekledi! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

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