Rangers-Fenerbahçe maçında hakemden skandal 'penaltı' kararları

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Rangers'a konuk oldu. Karşılaşmanın 57. dakikasında, Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz'ın eline çarpan top, sarı-lacivertli oyuncular tarafından penaltı beklentisine neden oldu.

Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazlarına rağmen Norveçli hakem Espen Eskas oyunu devam ettirme kararı verdi. Hakem, topun Rıdvan'ın eline çarpmasının penaltı gerektirecek bir ihlal oluşturmadığını belirtti.

Bu pozisyondan önce Fenerbahçe maçta 2 kez daha penaltı beklemişti fakat maçın hakemi Espen Eskas, o pozisyonlarda da devam kararı verdi.