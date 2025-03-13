Rangers 0-2 Fenerbahçe (GENİŞ ÖZET) Penaltılar:3-2 | Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk oldu. Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çaldı. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi Rangers; Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande ve Dessers ile çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca ve En-Nesyri ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmada ilk etkili atak ev sahibinden geldi. 26'ncı dakikada Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat top direğin yanından dışarıya gitti. İlk yarım saatlik bölümde iki takım da basit top kayıpları yaptı. 36'ncı dakikada Fenerbahçe'de orta alanda topu kontrol eden Amrabat'ın savunma arkasına pasında En-Nesyri, gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak uzak taraftan dışarıya çıktı. 45'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasının soluna gelen topa bekletmeden Szymanski vurdu ve uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 0-1. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı ilk 11'ler ile devam etti. Fenerbahçe ilk yarıya göre daha baskılı başladı. 57'nci dakikada Fenerbahçe'de Talisca ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi denedi fakat top üstten dışarıya çıktı. Baskısını arttıran Fenerbahçe, 66'ncı dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Soldan Kostic'in ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı. 70'inci dakikada Rangers etkili geldi. Ceza yayında Igamane'nin şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi. 73'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan son çizgide Mert Müldür'ün içeri yerden çevirdiği topa ön direkte Szymanski ayağının dışıyla bekletmeden dokundu, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-2. Baskısını arttıran Fenerbahçe, 77'nci dakikada Tadic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından şutuyla gole yaklaştı. Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe pozisyon bulsa da 3'üncü golü atamadı. Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti ve mücadele uzatmalara gitti.

Mücadelenin ilk uzatma devresinde ev sahibi ekip 100'üncü dakikada etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında Cerny, topu soluna çektikten sonra kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi. İkinci uzatma devresinin 109'uncu dakikasında ev sahibinin ceza sahası dışı sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tavernier'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat hata yapmadı. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bir üst tura yükselen Rangers ise çeyrek finalde Athletic Bilbao'nun rakibi oldu.

CHRISTOPHER POTTER UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki İskoç taraftar Christopher Potter, Rangers - Fenerbahçe mücadelesinde unutulmadı. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikası geçerken Ibrox Stadyumu'nda tüm taraftarlar 1 dakika alkışlarla Christopher