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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesi konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 22:34
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız!

Fenerbahçe Teknik Direkörü Jose Mourinho Rangers maçı öncesi konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Yapmamız gereken şey, son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek. Bu maçlarda atılan ilk gol psikolojik olarak çok önemli oluyor. Bazı değişiklikler yaptık. Rakibimiz daha defansif oynayacaktır. İlk maçta da bunu yaptılar, bizi kontra ataklarla cezalandırdılar. Bugün minimum iki farkla kazanmamız gerekiyor ve defansif olarak daha iyi olmalıyız."

"UMDUĞUM ŞEY..."

"Bugün benim umduğum şey daha etkili oyun sergilemek ve gol yememek. Elimizde uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca. Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlardır. Bu anlamda en etkili oyuncularımızdan biriyle maça başlayacağız." dedi.

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