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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yönetimi, bu sezon takımın yükselen yıldızı olan Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini uzatıyor. Yıllık 1 milyon TL maaş alan genç futbolcunun alacağı yeni ücret belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 09:57
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FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Son haftalarda yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri de Yusuf Akçiçek oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

19 yaşındaki savunma oyuncusu 3'lü sisteme geçilmesinin ardından bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözdesi olan genç futbolcu, çok sayıda kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Yusuf Akçiçek için yönetim harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Senelik 1 milyon TL kazanan 19 yaşındaki stoperin maaşı tam 10 kat artırılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Yusuf yeni kontratıyla birlikte yıllık 10 milyon TL kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

19 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Yusuf'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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