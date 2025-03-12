FENERBAHÇE HABERİ - Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yönetimi, bu sezon takımın yükselen yıldızı olan Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini uzatıyor. Yıllık 1 milyon TL maaş alan genç futbolcunun alacağı yeni ücret belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Yusuf Akçiçek için yönetim harekete geçti.
Senelik 1 milyon TL kazanan 19 yaşındaki stoperin maaşı tam 10 kat artırılacak.
Yusuf yeni kontratıyla birlikte yıllık 10 milyon TL kazanacak.
Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
19 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Yusuf'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeriyse 150 bin Euro.
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