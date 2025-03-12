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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'nin İskoçya kafilesine dahil edilmeyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 12:57
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FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü son 16 turu ikinci maçına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 3-1 mağlup olduğu Rangers'a deplasmanda konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

Fenerbahçe'de mücadelenin kamp kafilesi açıklanırken, sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ile herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Allan Saint-Maximin kafileye dahil edilmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

Sarı-lacivertlilerin İskoçya kafilesinin açıklaması sonrası kadroda yer almayan Allan-Saint Maximin'den flaş bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

Fransız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur

İşte o paylaşım...

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