FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'nin İskoçya kafilesine dahil edilmeyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin İskoçya kafilesinin açıklaması sonrası kadroda yer almayan Allan-Saint Maximin'den flaş bir paylaşım geldi.
Fransız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
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