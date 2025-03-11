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Haberler Fenerbahçe İnanın çocuklar

İnanın çocuklar

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesinde beyin yıkamaya devam ediyor. Portekizli dünkü idmanda da öğrencilerine; “Turu geçen taraf biz olacağız. Buna inanın” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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İnanın çocuklar

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Kendi evinde aldığı bu skorla tur için dezavantajlı duruma gelen sarı-lacivertliler, rövanş maçını farklı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede tutan kurt teknik adam, dünkü idmanda da yine öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Jose Mourinho'nun futbolculara; "Kötü bir oyunla kötü bir sonuç aldık. Ancak rövanş maçında çok daha iyi olacağız. Onlar bizi nasıl burada yendiyse biz de onları evlerinde yeneceğiz. Turu geçen taraf biz olacağız. Buna inanın. Çünkü biz daha büyük ve daha kaliteli bir takımız" diyerek seslendiği belirtildi.

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