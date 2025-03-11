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Haberler Fenerbahçe Fener’in kozu En Nesyri

Fener’in kozu En Nesyri

Fenerbahçe’nin perşembe günü oynayacağı rövanşta takımın en büyük kozu En-Nesyri olacak. Jose Mourinho da Faslı yıldıza özel görev verdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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Fener’in kozu En Nesyri

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Youssef En-Nesyri, Rangers maçının rövanşında şüphesiz sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde görev aldığı 11 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan Faslı yıldız, takımın en skorer ismi. İskoçya'daki müsabakada da taraftarların en güvendiği isim olan Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho bu maçta özel görev verecek.

Jose yaptığı taktik idmanlarda Nesyri'yi zaman zaman kanatlara gönderdi ve bu maçta da zaman zaman hem sağ kanada hem de sol kanada kaymalar yapacak. Daha önce Sevilla'dayken, sağ ve sol kanatta görev yapabilen Faslı oyuncu, oyun içinde kanada kaydığında Dzeko ve Tadic, içerde konumlanacak. Mourinho bu şekilde rakibin savunma dengesini de bozmayı planlıyor. Duruma göre Talisca da bu tandemde yer alabilir.

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