Mourinho bunu hep yapıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde beklenmedik bir şekilde Kadıköy'de Glasgow Rangers'a 3-1 yenilerek tur için avantajı rakibini kaptıran F.Bahçe'de çeyrek final inancı devam ediyor. Basit hatalarla yediği goller yüzünden rakibine yenilen sarı-lacivertlilerde en büyük koz teknik direktör Jose Mourinho olacak. Portekizli çalıştırıcı daha önce kariyerinde Porto, Chelsea ve Roma'yı çalıştırdığı dönemlerde ilk maçı kaybettiği 6 eleme maçında turu geçmeyi başardı. Şimdi de sıra F.Bahçe'nin başında Rangers maçına geldi.

İKİSİNDE KUPAYI ALDI

Porto ile Avrupa kupasını kazandığı 2002-03 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen Mourinho'nun takımı ilk maçı 1-0 kaybetti. Bir hafta sonra Atina'daki mücadelede sahadan 2-0 galip ayrılan Porto adını yarı finale yazdırdı ve sonra kupaya uzandı. 2021-22 sezonunda Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bu kez çeyrek finalde Bodo/Glimt ile eşleşti. 2-1'in rövanşında rakibini 4-0 yenen Portekizli çalıştırıcının takımı yine kupaya uzanmıştı.