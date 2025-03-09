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Haberler Fenerbahçe Mourinho bunu hep yapıyor

Mourinho bunu hep yapıyor

İlk maçta Rangers’a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler tur için İskoçya’ya gidecek. Mourinho daha önce ilk maçı kaybettiği 6 eşleşmede turu geçmeyi başardı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Mourinho bunu hep yapıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde beklenmedik bir şekilde Kadıköy'de Glasgow Rangers'a 3-1 yenilerek tur için avantajı rakibini kaptıran F.Bahçe'de çeyrek final inancı devam ediyor. Basit hatalarla yediği goller yüzünden rakibine yenilen sarı-lacivertlilerde en büyük koz teknik direktör Jose Mourinho olacak. Portekizli çalıştırıcı daha önce kariyerinde Porto, Chelsea ve Roma'yı çalıştırdığı dönemlerde ilk maçı kaybettiği 6 eleme maçında turu geçmeyi başardı. Şimdi de sıra F.Bahçe'nin başında Rangers maçına geldi.

İKİSİNDE KUPAYI ALDI

Porto ile Avrupa kupasını kazandığı 2002-03 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen Mourinho'nun takımı ilk maçı 1-0 kaybetti. Bir hafta sonra Atina'daki mücadelede sahadan 2-0 galip ayrılan Porto adını yarı finale yazdırdı ve sonra kupaya uzandı. 2021-22 sezonunda Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bu kez çeyrek finalde Bodo/Glimt ile eşleşti. 2-1'in rövanşında rakibini 4-0 yenen Portekizli çalıştırıcının takımı yine kupaya uzanmıştı.

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