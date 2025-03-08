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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun son olarak transferde sürpriz bir talibi çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna ezeli rakibi Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Futbolcu gösterdiği performansla Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu nedenle mutsuz olan Cenk Tosun'a son olarak transferde sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Futbolcu ile Japonya J1 ekiplerinden Urawa Red Diamonds'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Sky DE'nin haberine göre; Japon temsilcisi milli oyuncu için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladı.

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