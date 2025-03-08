TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun son olarak transferde sürpriz bir talibi çıktı. İşte haberin detayları...
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Futbolcu ile Japonya J1 ekiplerinden Urawa Red Diamonds'un yakından ilgilendiği öğrenildi.
Sky DE'nin haberine göre; Japon temsilcisi milli oyuncu için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladı.
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