FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final umutları İskoçya'da oynanacak olan rövanş maçına kaldı. Rangers karşısında 2 gol geriden başlayarak üst tura uzanmak isteyen sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, kritik maçta kaleyi koruyacak isim ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in sakatlığında Portekizli teknik direktörün güvenini kazanmıştı.
Livakovic'in iyileşmesinin ardından eldivenlerini kaybetmeyen Eğribayat, Rangers maçında beklenen performansı sergileyememişti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sakatlığı atlattıktan sonra üç maçtır yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, kaleyi İrfan Can'dan devralacak.
Mourinho'nun bu hamlesi ve Fred'in takıma dönüşü ile birlikte sarı lacivertlilerin rövanş maçında Rangers'a karşı üstünlük kurması bekleniyor.
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