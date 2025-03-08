FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı sahasında 3-1 mağlup olmasının ardından çeyrek final hayallerini İskoçya'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı bay geçecek olan sarı lacivertliler, Rangers maçı için çalışmalara zaman kaybetmeden başladılar ve tur sözü verdiler.