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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final umutları İskoçya'da oynanacak olan rövanş maçına kaldı. Rangers karşısında 2 gol geriden başlayarak üst tura uzanmak isteyen sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, kritik maçta kaleyi koruyacak isim ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 10:18
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı sahasında 3-1 mağlup olmasının ardından çeyrek final hayallerini İskoçya'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı bay geçecek olan sarı lacivertliler, Rangers maçı için çalışmalara zaman kaybetmeden başladılar ve tur sözü verdiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun kritik karşılaşma öncesi flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in sakatlığında Portekizli teknik direktörün güvenini kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Livakovic'in iyileşmesinin ardından eldivenlerini kaybetmeyen Eğribayat, Rangers maçında beklenen performansı sergileyememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho kararını verdi! Rangers maçında kaleyi o koruyacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sakatlığı atlattıktan sonra üç maçtır yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, kaleyi İrfan Can'dan devralacak.

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