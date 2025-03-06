Fenerbahçe'nin eski yıldızı açıkladı! İşte Skriniar transferinin perde arkası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde iki stoper takviyesi birden yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Martin Skrtel, vatandaşı olan Slovak stoperin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını açıkladı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla savunmada sigorta görevi gören tecrübeli yıldız, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, vatandaşının sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkasını açıkladı.
"FENERBAHÇE'YE GİTMESİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"
Habertürk'e konuşan Skrtel, "Fenerbahçe ile Skriniar arasında görüşmeler olduğunu görmüştüm. Daha sonra ona mesaj attım. Haberlerin doğru olup olmadığını sorduğumda doğru olduğunu söyledi. Onunla görüşlerimi paylaştım. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyordum. Skriniar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesi için ikna etmeye çalıştım. Fenerbahçe'yi seçtiği için elbette mutluyum. Ona 4 aylık bir kontrat imzalamış olsa da daha uzun süre kalacağına inandığımı söyledim. Ben ilk senemin sonunda daha uzun süre kalacağımı anlamıştım. Skriniar oynadığı maçlardaki etkisini görüyoruz. Takımdaki kilit oyunculardan biri oldu." ifadelerini kullandı.
Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 2 asist kaydetti.
PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Slovak savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
DİĞER