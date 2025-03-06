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Haberler Fenerbahçe Biz hiç ağlamadık

Biz hiç ağlamadık

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi kadrosuna güvendiğini ifade ederek, “Birçok zorlukla karşılaştık ama hiçbir zaman ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz” yorumunu yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Biz hiç ağlamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi konuştu. Mourinho, "Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık. Fred önemli bir oyuncu ama önemli isimler var. İsmail Yüksek henüz hazır değil. Birçok zorlukla karşılaştık ama hiçbir zaman ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz. Burada süre geçirdiğimde normal ve adil bir savaşta yapılması gerekenden daha fazlasını yapmam gerektiğini gördü" dedi. İskoçya'nın hayatında farklı bir yeri olduğunu kaydeden Portekizli hoca, "Çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum. Barry Ferguson'ı oyuncu olarak biliyorum. Kendisi ve kulüp arasındaki duygusal bağ için saygılıyım" diye konuştu.

TEK DÜŞÜNCEM F.BAHÇE

Jose Mourinho, "Geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var. Tek düşüncem Fenerbahçe. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Basketbolda; Zeljko Obradovic ve Sarunas Jasikivecius çok büyük hocalar. Bu büyüklük herkese ait. Birlik olduğumuz zaman başarı gelecektir" dedi.

3 KUPAYA TALİBİZ

Çağlar Söyüncü, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Fenerbahçe'yi ve ülkemizi seviyoruz. Hocamız şans verdiği sürece, oynamaya hazırım. Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz" diye vurguladı.

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