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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son haftalarda yükselen bir ivme gösteren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Sarı-lacivertliler, 2025/226 sezonu için ilk iki transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:27
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü evinde Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

Yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

Fenerbahçe, 11 Şubat'ta sona eren ara transfer döneminde Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkat çeken yönetim, zamana kaybetmeden yeni sezon için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

KOSTIC'İN BONSERVİSİ ALINACAK

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek olarak alınan Kostic, Maximin'in istenilen seviyeye çıkamamasının ardından sol kanatta kendini ispatladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

Milliyet'in haberine göre, satın alma opsiyonuyla kiralanan tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sarı-lacivertli idarecilerin Juventus ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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