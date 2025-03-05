TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü evinde Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.