TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son haftalarda yükselen bir ivme gösteren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Sarı-lacivertliler, 2025/226 sezonu için ilk iki transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkat çeken yönetim, zamana kaybetmeden yeni sezon için çalışmalara başladı.
KOSTIC'İN BONSERVİSİ ALINACAK
Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek olarak alınan Kostic, Maximin'in istenilen seviyeye çıkamamasının ardından sol kanatta kendini ispatladı.
Milliyet'in haberine göre, satın alma opsiyonuyla kiralanan tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sarı-lacivertli idarecilerin Juventus ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
SKRINIAR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
PSG'den kiralanan Milan Skriniar da kısa zamanda kendini kanıtladı.
Slovak stoperin sözleşmesinde opsiyon bulunmazken yönetim, yıldız stoper için de PSG ile masaya oturacak ve tüm şartlarını zorlayacak.
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