Sırada Rangers var

Ezeli rakibi Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya takıldığı haftada Antalyaspor'u üç golle geçen ve zirveyle aradaki puan farkını 4'e düşüren Fenerbahçe, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, yarın Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Teknik direktör Jose Mourinho da öğrencilerinden ligi unutup, bu maça odaklanmalarını istedi. Rangers karşısında da kendi oyunlarını oynamaları gerektiğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ligde yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonunda şampiyon olan biz olacağız. Ancak şimdi ligi geride bırakma vakti ve önümüzde Avrupa var. Sizden bu maça da tam konsantre olmanızı istiyorum. Anderlecht karşılaşmasında olduğu gibi taraftarımızın önünde net bir galibiyet almalıyız. Üç kulvarda da kupaları kaldıracağız buna inanın ama maç maç gideceğiz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın." Fenerbahçeli futbolcular, Rangers'ı Kadıköy'de devireceklerine dair birbirilerine söz de verdiler.