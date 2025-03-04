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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, sarı-lacivertlilerin kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anelka'nın özellikle Galatasaray sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 13:58
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Fenerbahçe Beko'nun, Paris Basketbol ile THY EuroLeague'de deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi izleyenler arasında Nicolas Anelka da yer aldı. Fransız eski yıldız, burada kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

İŞTE ANELKA İLE YAPILAN RÖPORTAJ:

Fenerbahçe'den ayrılalı neredeyse 20 yıl oldu. Hayat nasıl gidiyor?

İyiyim. Futbolu bitirdim. Ailemle ilgileniyorum. Her şey yolunda. Mutluyum.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Dubai'de yaşadığını biliyoruz. Basketbol Takımımızla yolun Paris'te kesişti. Basketbolu takip ediyor musun?

Çok değil. Fenerbahçe olduğu için geldim. Fenerbahçe'yi oynarken görmek beni hep mutlu ediyor. Futbolda da Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün de basketbolda.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Futbola geçelim. Futbol Takımımızı takip ediyor musun? Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Takımımızda birçok yıldız var. Teknik Direktörümüz de Jose Mourinho. Futbol Takımımızla ilgili neler söylersin?

Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."

Son soru, taraftarlarımıza bir mesajın var mı? Seni çok seviyorlar.

Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz.

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