Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan flaş sözler! "İnşallah Galatasaray..."
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, sarı-lacivertlilerin kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anelka'nın özellikle Galatasaray sözleri gündem oldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'den ayrılalı neredeyse 20 yıl oldu. Hayat nasıl gidiyor?
Dubai'de yaşadığını biliyoruz. Basketbol Takımımızla yolun Paris'te kesişti. Basketbolu takip ediyor musun?
Futbola geçelim. Futbol Takımımızı takip ediyor musun? Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Takımımızda birçok yıldız var. Teknik Direktörümüz de Jose Mourinho. Futbol Takımımızla ilgili neler söylersin?
Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar.
Son soru, taraftarlarımıza bir mesajın var mı? Seni çok seviyorlar.
Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz.
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