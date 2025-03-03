  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından Jose Mourinho'nun şans vermesi üzerine kendini gösterme fırsatı bulan ve bunu çok iyi değerlendiren o futbolcuya Almanya Bundesliga'dan dev talip ortaya çıktı. İşte bir süredir Avrupa ekiplerinin radarındaki o isim ve sezon sonu kendisini renklerine bağlamak isteyen Alman temsilcisi... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Fenerbahçe, 3 kulvarda da yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Sarı lacivertliler, puan tablosunda ikinci sırada yer almasına rağmen özellikle son haftalardaki başarılı grafiği ile şampiyonluk yarışının kızışacağının sinyallerini veriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanındaki puan kaybını iyi değerlendiren Kanarya, farkı 4'e indirmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile tarih yazmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Kadıköy temsilcisinde bütün bu gelişmeler yaşanırken Yusuf Akçiçek, gösterdiği performans ile kendine hayran bırakıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Ara transfer döneminin hemen ardından savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle Portekizli çalıştırıcının şans verdiği Yusuf, kendini şimdiden ilk 11'e sabitledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Anderlecht'e karşı oynanan play-off maçlarında gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

BUNDESLIGA'DAN DEV TALİP

Eşleşmenin ilk maçında gol getiren pası veren ve ikinci maçında da fileleri havalandıran Yusuf, Bayern Münih'in yakın takibinde...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!

Önümüzdeki sezon Yusuf Akçiçek'i kadrosunda görmek isteyen Alman ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çalmak üzere hazırlık yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Villarreal-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 12:40
Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı saat kaçta? Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı saat kaçta? 12:38
İşte Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:18
G.Saray'dan stoper harekatı! Cuesta sonrası... G.Saray'dan stoper harekatı! Cuesta sonrası... 12:14
Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) 12:03
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) 12:02
Daha Eski
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) 12:00
Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig) 11:33
Çakar'dan flaş F.Bahçe yorumu! Çakar'dan flaş F.Bahçe yorumu! 11:21
Tribo ekibi penaltı pozisyonlarını yorumladı! Tribo ekibi penaltı pozisyonlarını yorumladı! 09:55
Maçın ardından büyük övgü! Maçın ardından büyük övgü! 09:26
Maç sonu flaş eleştiri! Maç sonu flaş eleştiri! 09:16