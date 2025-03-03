TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den o isme Bundesliga devinden kanca!
Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından Jose Mourinho'nun şans vermesi üzerine kendini gösterme fırsatı bulan ve bunu çok iyi değerlendiren o futbolcuya Almanya Bundesliga'dan dev talip ortaya çıktı. İşte bir süredir Avrupa ekiplerinin radarındaki o isim ve sezon sonu kendisini renklerine bağlamak isteyen Alman temsilcisi... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Öte yandan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile tarih yazmak istiyor.
Kadıköy temsilcisinde bütün bu gelişmeler yaşanırken Yusuf Akçiçek, gösterdiği performans ile kendine hayran bırakıyor.
Ara transfer döneminin hemen ardından savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle Portekizli çalıştırıcının şans verdiği Yusuf, kendini şimdiden ilk 11'e sabitledi.
19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Anderlecht'e karşı oynanan play-off maçlarında gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi.
BUNDESLIGA'DAN DEV TALİP
Eşleşmenin ilk maçında gol getiren pası veren ve ikinci maçında da fileleri havalandıran Yusuf, Bayern Münih'in yakın takibinde...
Önümüzdeki sezon Yusuf Akçiçek'i kadrosunda görmek isteyen Alman ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çalmak üzere hazırlık yapıyor.
Sarı lacivertli yönetimin ise önceliği, Jose Mourinho'nun da talimatı ile genç oyuncuyu takımda tutmak.
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