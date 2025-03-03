6 hafta sonra!

Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybını iyi değerlendiren F.Bahçe, mücadeleyi ilk yarıda koparmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın Sırp futbolcusu Dusan Tadic de iyi futbolunu attığı bir golle süsledi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Dzeko şık hareketlerle girdiği ceza alanında topu arka direğe gönderdi. Çağlar topu Tadic'e çıkartırken Sırp yıldız düzgün bir vuruşla fileleri buldu. Ayrıca Tadic, kalan maçlarını kazanıp, şoför koltuğunda oturan G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.