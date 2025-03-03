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Haberler Fenerbahçe 6 hafta sonra!

6 hafta sonra!

F.Bahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig’de 6 hafta sonra Antalya önünde fileleri havalandırdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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6 hafta sonra!

Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybını iyi değerlendiren F.Bahçe, mücadeleyi ilk yarıda koparmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın Sırp futbolcusu Dusan Tadic de iyi futbolunu attığı bir golle süsledi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Dzeko şık hareketlerle girdiği ceza alanında topu arka direğe gönderdi. Çağlar topu Tadic'e çıkartırken Sırp yıldız düzgün bir vuruşla fileleri buldu. Ayrıca Tadic, kalan maçlarını kazanıp, şoför koltuğunda oturan G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

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