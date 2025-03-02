Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
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ÜÇ EKSİK VAR
F.Bahçe'de bugün oynanacak olan kritik Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, bugünkü zorlu karşılaşmada forma giyemeyecekler.
F.BAHÇE KAYBETMİYOR
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 7 galibiyet alırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Sarı Kanarya'nın 19 golüne, Antalyaspor ise sadece 8 golle karşılık verebildi. Antalyaspor son galibiyetini 4 Ekim 2019'da Kadıköy'de 1-0'lık skorla almıştı.
EMRE BELÖZOĞLU İKİ KEZ KAZANDI
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımı F.Bahçe'ye karşı 7. kez rakip olacak. 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 2 galibiyet elde ederken 4 kez de yenildi. 6 haftadır Antalya'nın başında bulunan Belözoğlu, bu süreçte ligde 9 puan topladı.
EN-NESYRI FORMUNDA
Som haftalarda sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Youssef En-Nesyri, yine takımının en önemli kozu olacak. Faslı oyuncu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 gol attı.
İşte Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Çağlar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Onvo Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Ramzi, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Samudio
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