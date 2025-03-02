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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen F.Bahçe, konuk edeceği Antalya'yı devirmek istiyor. Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet serisi geçen haftaki G.Saray deplasmanında sona eren sarı- lacivertliler, şampiyonluk hasretine son vermek için galibiyete kenetlendi. Önündeki karşılaşmaları kazanarak G.Saray'ın puan kaybını bekleyecek olan Sarı Kanarya, bu yüzden yeni bir galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bunun ilk adımı da bugünkü Antalyaspor maçıyla atılıyor.

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Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

17 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Rakibiyle Süper Lig'de bugüne kadar 57 kez karşı karşıya gelen sarı- lacivertliler, 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor ise 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Bu süreçte sarı-lacivertli ekip, 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı F.Bahçe 2-0 kazanmıştı. Oynadığı son 17 resmi karşılaşmada da bileği bükülmeyen F.Bahçe, son yenilgisini 11 Aralık'ta Athletic Bilbao karşısında almıştı.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

SARIYA DİKKAT!

Bugünkü mücadele öncesinde F.Bahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, sarı kart görmeleri durumunda F.Bahçe'nin gelecek hafta konuk edeceği Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

ÜÇ EKSİK VAR

F.Bahçe'de bugün oynanacak olan kritik Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, bugünkü zorlu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

F.BAHÇE KAYBETMİYOR

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 7 galibiyet alırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Sarı Kanarya'nın 19 golüne, Antalyaspor ise sadece 8 golle karşılık verebildi. Antalyaspor son galibiyetini 4 Ekim 2019'da Kadıköy'de 1-0'lık skorla almıştı.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

EMRE BELÖZOĞLU İKİ KEZ KAZANDI

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımı F.Bahçe'ye karşı 7. kez rakip olacak. 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 2 galibiyet elde ederken 4 kez de yenildi. 6 haftadır Antalya'nın başında bulunan Belözoğlu, bu süreçte ligde 9 puan topladı.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

EN-NESYRI FORMUNDA

Som haftalarda sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Youssef En-Nesyri, yine takımının en önemli kozu olacak. Faslı oyuncu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 gol attı.

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Çağlar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Ramzi, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Samudio

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