Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen F.Bahçe, konuk edeceği Antalya'yı devirmek istiyor. Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet serisi geçen haftaki G.Saray deplasmanında sona eren sarı- lacivertliler, şampiyonluk hasretine son vermek için galibiyete kenetlendi. Önündeki karşılaşmaları kazanarak G.Saray'ın puan kaybını bekleyecek olan Sarı Kanarya, bu yüzden yeni bir galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bunun ilk adımı da bugünkü Antalyaspor maçıyla atılıyor.