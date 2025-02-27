ZTK CANLI | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kupada oynadığı Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, ligde Galatasaray derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İstanbulspor'u yenen, Göztepe'ye ise kaybeden Gaziantep FK, taraftarı önünde bir üst tura çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Bruno Viana, Arda, Husic, Ndiaye, Ogün, Maxim, Kozlowski, Okereke, Halil

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

FENERBAHÇE'DE HEDEF KUPA

Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında da Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. 2 maç sonunda 6 puan toplayan Kanarya, averajla lider konumunda yer alırken, Gaziantep FK'yı mağlup ederek seri başı olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde kupa yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi dahil olmak üzere, 3 kulvarda mücadele eden tek takım.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Kupa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 2 oyuncu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Erzurumspor FK maçında sakatlanarak oyundan alınan ve tedavisine devam edilen Diego Carlos ile İsmail Yüksek, zorlu deplasmanda süre alamayacak. Kritik karşılaşmada Livakovic ve Maximinin uzun süre sonra tekrar süre alması bekleniyor.

GÖZLER İSTANBUL'DA OLACAK

Gaziantep FK, B Grubu'nda ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, ikinci maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında beraberlik halinde ilk 2'ye girip çeyrek finale kalacak. Kanarya kazanırsa gruptaki diğer Kasımpaşa-Göztepe mücadelesine bakacak. 6 puana sahip Göztepe'nin +6 gol averajla önünde olan Fenerbahçe rakibinin sonucuna göre liderliği bekleyecek.

EN-NESYRI 6 MAÇ SONRA BOŞ GEÇTİ

Süper Lig'de Galatasaray derbisinde gol atamayan Youssef En-Nesyri, 6 maçın ardından rakip fileleri havalandıramadı. Ligde; Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 7 gol kaydeden Faslı futbolcu, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi play-off turunda da 2 gol atma başarısı göstermişti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.