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Haberler Fenerbahçe Sürpriz transfer Yusuf Akçiçek

Sürpriz transfer Yusuf Akçiçek

Sezonun çıkışa geçen yıldızı olarak parlayan Yusuf Akçiçek’in başarısında Jose Mourinho’nun etkisi dikkat çekiyor. 19 yaşındaki stoper başka takıma kiralamayan Portekizli hoca, sabrının karşılığını aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Sürpriz transfer Yusuf Akçiçek

Sezonun parlayan yıldızı olarak şimdiden öne çıkan Yusuf Çiçek, Fenerbahçe camiasının yüzünü güldürdü. Sezon başından itibaren Yusuf'u yakından takip eden Jose Mourinho, sabrının karşılığını aldı. Yeni sezona başlarken 19 yaşındaki stoperin başka bir takıma kiralanmasına izin vermeyen Portekizli çalıştırıcı sezonun ilk yarısı bitene kadar beklemek istedi. Yusuf'un adım adım ilerlediğini gören Jose Mourinho, hemen formayı teslim etti. Genç futbolcu ilk kez 15 Eylül'deki Kasımpaşa maçında süre alırken, ilk Avrupa maçına da Slavia Prag karşısında çıktı. Arka arkaya Anderlecht ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de yer alan Yusuf Akçiçek, 90 dakika sahada kaldı. Yusuf, Anderlecht eşlemşesi boyunca takımının UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını 1 gol, 1 asistlik performansıyla sağladı.

BAYERN MÜNİH İZLİYOR

YAKALADIĞI çıkışla alkışları toplayan Yusuf Akçiçek'i Alman devi Bayern Münih izliyor. Alman basınında çıkan haberlerde; Bayern'de şu anda oynayan Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de çıkışa geçip Napoli'ye gittiği anımsatıldı. Yusuf Akçiçek'in de gelecek vaat eden bir isim olduğu vurgulandı. Bayern Münih'in önümüzdeki sezon için 19 yaşındaki stoperi isteyeceği öne sürüldü.

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