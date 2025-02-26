Galatasaray manipüle ediyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinde sonra yaşananların ardından İngiliz SKY'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Jose'nin söylediği "Maymun gibi zıplıyorlar" açıklamasının ırkçılık ifade etmediğini vurguladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: "Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani maymun gibi zıplıyorsunuz dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez.

BİZ BUNA ALIŞIĞIZ

Jose Mourinho'nun sözlerinde ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız. Galatasaray yönetimi maalesef son iki yıldır taraftarlarını tatmin etmek ya da camiasını memnun etmek için futbolda bazı şeyleri manipüle etmek için birçok şeyi farklı seviyelere taşıyor ve bu da aynı hikayenin bir örneği."

EN BÜYÜK DERBİ

Acun Ilıcalı, "Türkiye'de futbol sadece futbol değildir. Futbol pek çok insan için bir tür hayattır ve biliyorsunuz Fenerbahçe- Galatasaray maçları Türk futbolundaki en önemli derbidir" dedi.

JOSE ADİL BİRİSİ

Acun Ilıcalı, "Bu yıl Jose geldi ve aynı şeyleri gördü. Ve tabii ki şok oluyor çünkü o kadar çok şey var ki, örneğin bir maçta sekiz sarı kartın verilmemesi mantıklı bir şey değil. Yani, bir, iki, üç, sonra tabii ki Jose adil bir adam, dürüst bir adam ve olağandışı bir şeyler olduğunu görüyor" dedi.

MOU'NUN YANINDAYIZ

Ilıcalı: "Teknik direktörümüzün yanında olacağız. Jose bizim için çok önemli ve onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve kulüp olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki teknik direktörümüzün arkasındayız, onu yüzde 100 destekliyoruz, bu durumun ırkçılıkla hiçbir ilgisi yok. Daha önce de söylediğim gibi bu tamamen basit bir manipülasyon çabası..."

TÜRKİYE'DE BU YOK

Ilıcalı, "Türk insanını tanımayan insanların bilmediği bir şey var, Türkiye'de ırkçılık yok. Hatta Türk halkı ırkçılığın ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü Türkiye'de, belki kültürel geçmiş ya da her neyse, şunu açıkça söyleyebilirim ki sahada hiçbir oyuncuya ırkçılık yapılmadı" dedi.

AÇIKLAMALARDA ÇELİŞKİ VAR

Galatasaray'ın tutarsız davrandığını belirten Ilıcalı, "Galatasaray bir video yapıyor ve bu videoda bir maymun koyuyorlar ve maymunun elinde bir kupa var ve bir kişi, bilirsiniz, hırsız maymun ve biri maymunun arkasında koşuyor ve maymunun üzerine Galatasaray logosu koyuyorlar, Galatasaray'ın açıklamalarında o kadar çok çelişki var" dedi.

HAKEMLERE HIRSIZ DİYORLAR

Fenerbahçe Asbaşkanı, "Türk hakemlerinin hırsız olduğunu söylüyorlar. Saygı duyuyoruz. Sonra yabancı hakem geliyor, yabancı hakem gelince de 'Hayır, biz yabancı hakem de istemiyoruz' diyorlar. Yani sadece manipülasyon ve kaos peşinde koşuyorlar çünkü futbolda maalesef Türkiye'de çok fazla adaletsizlik var" diye konuştu.