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Haberler Fenerbahçe İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde rakamlarla Slavko Vincic'in performansı!

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde rakamlarla Slavko Vincic'in performansı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic maçta 35 kez düdüğünü çaldı. İşte rakamlarla Vincic'in performansı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:52
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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde rakamlarla Slavko Vincic'in performansı!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı dev derbi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken herkes hakemin performansını merak etmeye başladı.

35 KEZ DÜDÜK ÇALDI

Vincic mücadelede 35 kez faul düdüğü çalarken bunların 20'sinde Galatasaray'ın, 15'inde ise Fenerbahçe'nin faul yaptığına hükmetti.

9 SARI KART

Slavko Vincic derbide ayrıca, 9 kez sarı kartına başvurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin idari menajerlerinin gördüğü sarı kartlar dışında sarı kırmızılılardan Osimhen, Barış Alper, Sallai, Davinson ve Yunus; sarı lacivertlilerden ise Çağlar ve Fred sarı kart gören isimler oldu.

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