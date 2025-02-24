GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolseveri ekranlara bağlayacak karşılaşmada her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren micadele öncesi 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, zorlu maçta kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde derbiye hazırlanan Cimbom, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Jose Mourinho ile sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada buluyor. Ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, zirve yarışısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Kritik derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İŞTE GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

Fenerbahçe: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OSIMHEN İLE EN-NESYRI KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesi yıldız isimlerin gol ve asist sayısı merak edilirken, iki isim de gol krallığı yarışında dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Osimhen ve En-Nesyri'nin istatistikleri:

GALATASARAY FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Galatasaray, kazanması durumunda önemli bir avantaj yakalayacak. 63 puanla birinci sırada yer alan Cimbom, sarı-lacivertlileri yenerek, rakibiyle olan puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJA GİRİYOR

Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile olan 6 puanlık farkı 3'e düşürmenin hesaplarını yapan Kanarya, kaybetmesi durumunda ağır yara alacak. Jose Mourinho yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

CİMBOM'DA 3 EKSİK

Derbi maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 3 isim kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

KANARYA'DA 2 İSİM KADRODA YOK

Galatasaray maçına iki eksikle gidecek Fenerbahçe'de tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Diego Carlos süre alamayacak. Kritik karşılaşmada sarı kart cezalısı bulunmayan sarı-lacivertlilerde defans hattında kimin yer alacağı ise araştırılıyor.

SARI-LACİVERTLİLER 3'LÜDEN DEVAM EDECEK

Ezeli rakibiyle önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda tercih ettiği diziliş ile başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertliler, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

SARI-KIRMIZILILARDA YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Rizespor maçında atılan 2 golde asistleri yapan Frankowski ve Lemina ile Eren Elmalı'nın Fenerbahçe maçında ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA 402. RANDEVU

17 Ocak 1909 tarihinden itibaren birbirleriyle rakip olmaya devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe 402 kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ezeli rekebatte bugüne kadar 401 defa karşı karşıya gelen takımlar, unutulmaz maçlara imza attı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 136. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Galatasaray, skor avantajını korumayı amaçlıyor. Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

DERBİYE YABANCI HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

İKİ TAKIMIN MAÇINDA DA GÖREV ALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe ararsında oynanacak derbiyi yönetecek olan Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

1970'DEN SONRA BİR İLK

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan bu dev maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sloven hakem Alen Borosak üstlenecek. AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.