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Haberler Fenerbahçe Biz çıkıştayız onlar düşüşte

Biz çıkıştayız onlar düşüşte

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, dün oyuncularıyla motivasyon toplantısı yaptı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı da öğrencilerine hatırlatan ve o maçta yaptıkları hataları futbolculara gösteren Portekizli çalıştırıcı, bugünkü derbinin şampiyonluk yarışındaki önemine bir kez daha vurgu yaptı. Galatasaray'ın düşüşte olduğunun altını çizen Jose Mourinho, moral olarak da üstün olan tarafın kendileri olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Biz çıkıştayız onlar düşüşte

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, dün oyuncularıyla motivasyon toplantısı yaptı. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı da öğrencilerine hatırlatan ve o maçta yaptıkları hataları futbolculara gösteren Portekizli çalıştırıcı, bugünkü derbinin şampiyonluk yarışındaki önemine bir kez daha vurgu yaptı. Galatasaray'ın düşüşte olduğunun altını çizen Jose Mourinho, moral olarak da üstün olan tarafın kendileri olduğunu vurguladı.

ÜSTÜN TARAFIZ

Mourinho, şunları söyledi: "Galatasaray bizden önde olabilir ama biz hiçbir zaman şampiyonluğa dair inancımız kaybetmedik. Şimdi bunu tüm Türkiye'ye gösterme zamanı. Biz de Galatasaray da derbilere çok alışık ama Avrupa'da elendikleri için onların morali bozuk. Biz çıkıştayız ve moralliyiz. Derbiyi kazanırsak şampiyonluk yolunda psikolojik avantajı kazanmış oluruz. Kazanalım ve psikolojik üstünlüğü de alalım. Derbiyi kazanırsak şampiyon oluruz."

Mourinho'dan derbiye özel plan!
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