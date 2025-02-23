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Haberler Fenerbahçe Mourinho ilk peşinde

Mourinho ilk peşinde

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, bu sezon İstanbul derbilerinde sergilediği başarısız performansla dikkat çekerken, yarın işleri tersine çevirmek istiyor. Bu sezon G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılan Portekizli çalıştırıcı, bir ilki başarmak istiyor. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 8 farklı takımla dünyanın en önemli derbilerine çıkarken, İstanbul'daki ilk galibiyetine uzanmak için takımını hazırlıyor. Mourinho daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile G.Saray deplasmanında 3-2 kaybederken, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde ise 1-1 berabere kalmıştı. Portekizli, deplasmanda G.Saray'ı hiç yenemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Mourinho ilk peşinde
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, bu sezon İstanbul derbilerinde sergilediği başarısız performansla dikkat çekerken, yarın işleri tersine çevirmek istiyor. Bu sezon G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılan Portekizli çalıştırıcı, bir ilki başarmak istiyor. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 8 farklı takımla dünyanın en önemli derbilerine çıkarken, İstanbul'daki ilk galibiyetine uzanmak için takımını hazırlıyor. Mourinho daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile G.Saray deplasmanında 3-2 kaybederken, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde ise 1-1 berabere kalmıştı. Portekizli, deplasmanda G.Saray'ı hiç yenemedi.
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