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Koç'un derbi karnesi kötü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve başladığı 3 Haziran 2018'den itibaren 13 kez G.Saray'a karşı rakip oldu. Bu derbi maçlarda F.Bahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. G.Saray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinvi yaşadı.
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