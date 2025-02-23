Fenerbahçe'de En-Nesyri'den inanılmaz istatistik!

Sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, yarın oynanacak olan G.Saray derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Faslı futbolcu, neredeyse oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başarıyor ve takımının elde ettiği galibiyetlerde ön plana çıkıyor. 27 yaşındaki yıldız takımıyla çıktığı son 13 resmi maçın 11'inde fileleri havalandırmayı başararak takımda kritik bir rol aldı.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Bu süreçte sadece Lyon ve Konya maçlarında skor katkısı üretemeyen En-Nesyri, tam 17 gol atarken de 1 de asist yaparak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında oynanan G.Saray maçında kaçırdığı gollerle tepki çeken Nesyri, bu kez işleri tersine çevirmek istiyor. Başarılı futbolcu ayrıca ligdeki son 4 maçında da 7 kez fileleri sarsarak ritmini bulduğunu gösterdi. Jose Mourinho'nun derbideki en önemli kozu da bu rakamlar ışığında hiç şüphesiz Nesyri olacak.

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Bu sezon resmi maçlarda 24 gol atan Youssef En- Nesyri, 4 de asist yapıp 28 kez skora katkıda bulunarak takımını sırtladı.