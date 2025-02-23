  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri'den inanılmaz istatistik!

Fenerbahçe'de En-Nesyri'den inanılmaz istatistik!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisindeki en büyük kozlarından birisi de En-Nesyri olacak. Faslı yıldız gösterdiği istatistikler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de En-Nesyri'den inanılmaz istatistik!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, yarın oynanacak olan G.Saray derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Faslı futbolcu, neredeyse oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başarıyor ve takımının elde ettiği galibiyetlerde ön plana çıkıyor. 27 yaşındaki yıldız takımıyla çıktığı son 13 resmi maçın 11'inde fileleri havalandırmayı başararak takımda kritik bir rol aldı.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Bu süreçte sadece Lyon ve Konya maçlarında skor katkısı üretemeyen En-Nesyri, tam 17 gol atarken de 1 de asist yaparak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında oynanan G.Saray maçında kaçırdığı gollerle tepki çeken Nesyri, bu kez işleri tersine çevirmek istiyor. Başarılı futbolcu ayrıca ligdeki son 4 maçında da 7 kez fileleri sarsarak ritmini bulduğunu gösterdi. Jose Mourinho'nun derbideki en önemli kozu da bu rakamlar ışığında hiç şüphesiz Nesyri olacak.

28

Bu sezon resmi maçlarda 24 gol atan Youssef En- Nesyri, 4 de asist yapıp 28 kez skora katkıda bulunarak takımını sırtladı.

Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:03
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 01:03
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:02
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 00:48
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:00
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! 00:00
Daha Eski
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 00:00
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! 00:00
Onvo Antalyaspor evinde kazandı! Onvo Antalyaspor evinde kazandı! 00:00
Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... 00:00
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 00:00
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 00:00