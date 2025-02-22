Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem oldu! "Destansı bir intikam turu"
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Kanarya'nın finale kadar giden yolda muhtemel rakipleri de netleşti. Yurt dışında sarı-lacivertlilerin kurasıyla ilgili dikkat çeken o detay gündem oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:49
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Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.
İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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