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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem oldu! "Destansı bir intikam turu"

Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem oldu! "Destansı bir intikam turu"

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Kanarya'nın finale kadar giden yolda muhtemel rakipleri de netleşti. Yurt dışında sarı-lacivertlilerin kurasıyla ilgili dikkat çeken o detay gündem oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:49
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Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem olodu! "Destansı bir intikam turu"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ranger'ın rakibi oldu. NTV Spor'un derlediği haberde sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem olodu! "Destansı bir intikam turu"

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem olodu! "Destansı bir intikam turu"

Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı bir kulübe karşı tur arayacak.

Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem olodu! "Destansı bir intikam turu"

Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.

Fenerbahçe'nin kurası yurt dışında gündem olodu! "Destansı bir intikam turu"

İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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