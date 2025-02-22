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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho derbi galibiyetinin planını belirledi. Portekizli çalıştırıcının, Galatasaray maçıyla ilgili gizli planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 11:17
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho daha önceki demeçlerinde 'Önce Anderlecht maçı' dese de derbi için de gizli planını erkenden hazırladığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Portekizli çalıştırıcı herkesin rotasyon beklediği Anderlecht mücadelesinde ideal 11'ini sahaya sürerek birçok olumsuzluğun önüne geçmeyi başardı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

TAKIM ETKİLENEBİLİRDİ

Milliyet'in haberine göre, 2025 yılında müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de eksik ne olursa olsun Jose Mourinho 3'lü savunma ve çift forvet sisteminden vazgeçmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Bu da alınan başarılı sonuçların en büyük sebebi olarak gösterilirdi. Portekizli çalıştırıcı ilk olarak önceki günkü mücadelede yapılacak bir rotasyonun takımın ritmini etkileyebileceğini düşündü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

İDMAN SIKINTISI

Belçika deplasmanından geç dönecek olan kafile çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Mourinho bu yüzden ideal 11'ini sahaya sürerek aynı zamanda pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlığını da yapmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

BASKIYI UNUTTURDU

Mourinho Anderlecht maçı bitene kadar hiçbir oyuncusunun derbi baskısına girmesini istemedi, 'Her fırsatta önce Anderlecht, ardından Galatasaray maçı' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!

Hatta Portekizli çalıştırıcı önceki günkü maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından derbi maçı düşünmeye başlayacağım" ifadelerini kullanarak öğrencilerini baskıdan uzak tuttu

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