FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Galatasaray derbisinin planını belirledi!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho derbi galibiyetinin planını belirledi. Portekizli çalıştırıcının, Galatasaray maçıyla ilgili gizli planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu da alınan başarılı sonuçların en büyük sebebi olarak gösterilirdi. Portekizli çalıştırıcı ilk olarak önceki günkü mücadelede yapılacak bir rotasyonun takımın ritmini etkileyebileceğini düşündü.
İDMAN SIKINTISI
Belçika deplasmanından geç dönecek olan kafile çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamayacak.
Mourinho bu yüzden ideal 11'ini sahaya sürerek aynı zamanda pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlığını da yapmış oldu.
BASKIYI UNUTTURDU
Mourinho Anderlecht maçı bitene kadar hiçbir oyuncusunun derbi baskısına girmesini istemedi, 'Her fırsatta önce Anderlecht, ardından Galatasaray maçı' dedi.
Hatta Portekizli çalıştırıcı önceki günkü maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından derbi maçı düşünmeye başlayacağım" ifadelerini kullanarak öğrencilerini baskıdan uzak tuttu
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