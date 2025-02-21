Türkiye Ligi'ni isterim

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea'den eski öğrencisi John Obi Mikel'in YouTube kanalında söyleşiye katıldı. Jose, 'Lig şampiyonluğu mu yoksa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu?' sorusuna; "Lig şampiyonluğunu tercih ederim. Çünkü lig şampiyonluğunda her şey tek bir ana veya kritik bir duruma bağlı değildir. Türkiye'de durum farklı olabilir ancak genelde ligi en iyi takım kazanır. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de Şampiyonlar Ligi'dir. Kazandıklarımı gösteren dövmelerim var ancak Premier Lig için yok" şeklinde yanıt verdi.

PREMIER LİG'İN EN BÜYÜK FİGÜRÜ RANIERI

Portekizli çalıştırıcı ayrıca; "Ferguson mu Guardiola mı daha iyi?" sorusuna Mourinho, "İkisi de harika. Ancak iki farklı nesli ve iki farklı potansiyeli karşılaştırmak imkansız. İkisi de Premier Lig tarihine adını yazdırdı. Ancak bana sorarsanız, Premier Lig'in en büyük figürü Claudio Ranieri'dir. Leicester City ile kazandığı şampiyonluk benzersizdi. Manchester United ve City'nin o dönemdeki jenerasyonlarıyla kazandıkları 5-6 şampiyonluk harikaydı ancak Leicester ile kazanılan şampiyonluğun bir 'ama'sı yoktur" diye konuştu.

MAKALELE OYNAMAYI BİLİYORDU

Mikel'in kendisi ile Chelsea'deki mevkidaşı Claude Makelele'nin kimin daha iyi olduğu sorusuna ise Mourinho, "İkisi de farklı nedenlerle baş belasıydı. Mikel genç yaşta kendisini dünyanın en iyisi sanıyordu ancak öyle değildi. Ona üst düzey bir oyuncu olması için yardım etmem gerekti. Makelele ise bir 6 numaranın nasıl oynaması gerektiğini benden bile iyi biliyordu. Ancak kariyerinin o döneminde, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu haftalarda bile benden hafta sonu izni isterdi" diyerek yanıt verdi.

SİZİN ZAMANINIZDA MÜMKÜN DEĞİLDİ

Mourinho günümüz futbolunda orta saha oyuncularının daha fazla değer gördüğünü de vurgulayarak, "İkiniz de harikaydınız ancak bugünkü bakış açısına göre, Rodri'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi gibi durumlar, sizin jenerasyonunuzda mümkün değildi. O zamanlar bir ödül kazanmak için 50 gol atmanız gerekiyordu. Şimdi ise takımın en iyi oyuncusu olmasa bile takımı daha iyi hale getiren taktiksel oyunculara daha çok değer veriliyor" ifadelerini kullandı.