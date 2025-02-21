Rangers ya da Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off biletini son anda 24. olarak alan F.Bahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kadıköy'deki ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht'ten turu Belçika'da zorlanmadan alan sarı- lacivertliler, Kupa 2'de gidebildiği yere kadar gitmek istiyor. Daha önce Porto ve Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Jose Mourinho, bu kupanın en tecrübeli isimlerinden birisi ve temsilcimizin de en büyük kozu...

İLK MAÇLAR 6 MART'TA

ADINI son 16 turuna yazdıran F.Bahçe'nin rakibi ise bugün, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında belli olacak. TSİ ise 15.00'te gerçekleşecek Avrupa Ligi kurasında iki takımdan birisi rakibimiz olacak. Kurada İskoç ekibi Glasgow Rangers ya da Yunan temsilcisi Olympiakos'tan birisini çekecek olan Sarı Kanarya maçlarını 6 ve 13 mart tarihlerinde oynayacak. F.Bahçe bu turu da geçerse adını çeyrek finale yazdıracak.

İRFAN'A NAZAR DEĞDI

DOMİNİK Livakovic'in yokluğunda kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, süre aldığı maçlarda harika performanslar ortaya koymuştu. Tecrübeli kaleci dün ise çok büyük bir hata yaptı ve Skriniar'ın pasında topu ıska geçince Anderlecht golü buldu. Pozisyon sonrası 'İrfan'a nazar değdi' yorumları yapıldı.

KAPTAN'DAN ÜÇÜNCÜ ASIST

FENERBAHÇE'NİN kaptanı Edin Dzeko, dün Belçika'da da sahne aldı. Rakibin geri pasında araya giren 38 yaşındaki yıldız, hiç bekletmeden topu partneri En-Nesyri'ye gönderdi ve Faslı oyuncu da ağları sarstı. Dzeko, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü toplamda ise 7'nci asistini yaptı.

BELÇİKALILARDAN YİNE IRKÇILIK

29 Ağustos 2007'de oynanan ve Fenerbahçe'nin Anderlecht'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta Belçikalı taraftarlar ırkçılık yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan o karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimiz ikinci golü attıktan sonra Türk taraftara saldıran Anderlecht taraftarı olaylar çıkarmıştı. O dönemde ırkçılık yapan 12 Anderlecht taraftarı Belçika polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Dün de Osayi ve bir taraftarımıza ırkçılık yapıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ YAŞANDI

7'NCİ dakikada tribünde yaşanan olaylar sonrasında stat skorboardına; ''Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" mesajı yayımlandı. Maç 15 dakika sonra başladı.

SAMANDIRA'DA KAMP

FENERBAHÇE, Belçika dönüşünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Galatasaray derbisi için kampa girecek. Teknik direktör Jose Mourinho da dahil olmak üzere hiçbir oyuncu maç gününe kadar tesisleri terk etmeyecek. Birlik, beraberlik ve ful konsantrasyon sağlanacak.

TALİSCA'YLA 23 DAKİKA

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, maça yedek başladı. Sambacı, 67'de En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Talisca'nın girmesiyle birlikte sarı-lacivertliler, topa daha fazla sahip olup, daha fazla hücum yapmaya başladı.

AMRABAT BİLDİĞİNİZ GİBİ

DJİKU, Çağlar, Carlos ve Becao'nun sakatlığında stopere geçen Sofyan Amrabat, dün de yine bu bölgede Skriniar ile Yusuf'un partneri olarak görev yaptı. Faslı oyuncu, yine performansıyla beğenildi ve hatta iki kritik müdahale yaparak, temsilcimizin gol yemesini önledi.

KOSTİC YİNE BÜYÜLEDİ

AVRUPA Ligi listesine sonradan dahil edilen Filip Kostic, Anderlecht ile oynanan ilk maçtaki performansını dün de devam ettirdi. Sırp yıldız, Belçika ekibinin sağ kanadını adeta otobana çevirdi. Performansıyla büyük beğeni toplayan Kostic, atak başlangıçlarında başroldeydi.

BAYERN TRİBÜNDEYDİ

FENERBAHÇE'DE forma giydiği günden bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. 19 yaşındaki stoperi, dün akşamki Anderlecht maçında Alman devi Bayern Münih'in scoutları tribünden takip etti. Performansı ve attığı olle Yusuf, Almanları mest etti.