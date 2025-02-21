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Cengiz Ünder Amerika'da
Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu MLS ekibi Los Angelas FC'ye kiraladı. Cengiz'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu rakam ise 25 milyon dolar... Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte formayı unutan tecrübeli oyuncu, şu ana kadar Fenerbahçe'de 42 maçta forma giydi ve 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
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