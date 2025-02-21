  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder Amerika'da

Cengiz Ünder Amerika'da

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu MLS ekibi Los Angelas FC'ye kiraladı. Cengiz'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu rakam ise 25 milyon dolar... Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte formayı unutan tecrübeli oyuncu, şu ana kadar Fenerbahçe'de 42 maçta forma giydi ve 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cengiz Ünder Amerika'da
Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu MLS ekibi Los Angelas FC'ye kiraladı. Cengiz'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu rakam ise 25 milyon dolar... Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte formayı unutan tecrübeli oyuncu, şu ana kadar Fenerbahçe'de 42 maçta forma giydi ve 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
F.Bahçe'ye 2 bomba transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Okul önlüğüyle poz vermişti! Pop müziğine damga vuran bu ünlü ismi tanıdınız mı?
İBB Boğaz'daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
BAY için çılgın teklif!
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:40
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:40
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:40
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:26
Daha Eski
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:22
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:20
Derbinin gölgesinde Derbinin gölgesinde 02:17
Belçika'da Fener alayı Belçika'da Fener alayı 02:17
Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! 02:11
F.Bahçe son 16'da! F.Bahçe son 16'da! 02:11