Tuta yine gündemde

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tuta için yeni bir çalışma başlatıyor. Almanya'nın E.Frankfurt takımında forma giyen Brezilyalı stoperin 2025-2026 sezonunda kadroya katılması amaçlanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Alman basınında çıkan haberlerde; Tuta'nın sarı- lacivertli takımda oynamak istediği ve Jose Mourinho ile çalışma şansını kaçırmak istemediği bildirildi. Fenerbahçe'nin, E.Frankfurt'la mart ayındaki milli arada görüşmeler yapacağı iddia edildi. Tuta bu sezon şimdiye kadar Alman ekibinin formasıyla 30 resmi maça çıkarken 2 gol attı, hiç asist yapmadı.