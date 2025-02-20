  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Tuta yine gündemde

Tuta yine gündemde

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçen Tuta tekrar gündeme geliyor. E.Frankfurt’tan 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin yeni sezonda kadroya katılması hedefleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tuta yine gündemde

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tuta için yeni bir çalışma başlatıyor. Almanya'nın E.Frankfurt takımında forma giyen Brezilyalı stoperin 2025-2026 sezonunda kadroya katılması amaçlanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Alman basınında çıkan haberlerde; Tuta'nın sarı- lacivertli takımda oynamak istediği ve Jose Mourinho ile çalışma şansını kaçırmak istemediği bildirildi. Fenerbahçe'nin, E.Frankfurt'la mart ayındaki milli arada görüşmeler yapacağı iddia edildi. Tuta bu sezon şimdiye kadar Alman ekibinin formasıyla 30 resmi maça çıkarken 2 gol attı, hiç asist yapmadı.

ManU'dan flaş Osimhen kararı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Birlikte sürpriz düet! Hüsnü Şenlendirici kızı Naz Şenlendirici’yle ilk kez aynı sahneyi paylaştı!
CHP'li belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! 200 doktoru dolandırdı
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:40
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:30
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:56
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:56
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:55
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:53
Daha Eski
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! 00:42
Mourinho: Aile olarak da... Mourinho: Aile olarak da... 00:42
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 00:42
G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! 00:42
Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! 00:42
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 00:42