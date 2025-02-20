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Haberler Fenerbahçe 'Tur'istik seyehat

'Tur'istik seyehat

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht ile bugün rövanşa çıkıyor. Ekibimiz, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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'Tur'istik seyehat

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Play-off ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

KADRODA 4 EKSİK VAR

Kanarya, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Djiku, forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ama henüz hazır olmayan kaleci Livakovic'in de oynaması beklenmiyor.

AVRUPA KUPALARINDA 284. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. 60 maçta da berabere kaldı. Fileleri 386 kez havalandırırken, 402 gol yedi.

AVRUPA LİGİ'NDE 146. MAÇ

Sarı-lacıvertlıler, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 146. maçına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı maçlarda 63 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 203 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gole engel olmadı.

SON 14 MAÇI KAYBETMEDİ

Mourınho'nun öğrencileri; Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 14 mücadeleyi kaybetmedi. Bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin ligde de 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

MOURİNHO'NUN AKLI DERBİDE

Mourınho, ilk maçtaki farklı galibiyetin avantajıyla bugün Anderlecht karşısında rotasyon yapacak. Portekizli teknik adam, Fred, Dzeko, En Nesyri ve Tadic gibi isimleri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi dinlendirecek. Son maçlarda zorunlu olarak stoper bölgesinde Amrabat'ın da riske edilmemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek.

EN- NESYRI'DEN 5 GOL

Youssef En- Nesyri, lig ve kupadaki gollerinin yanında Avrupa Ligi'nde de takımını sırtlıyor. Faslı forvet, Avrupa'da 7'si 11 olmak üzere 9 maçta, 5 kez sevinç yaşadı. 27 yaşındaki yıldız M.United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Midtjylland ve Anderlecht filelerini havalandırdı. Dzeko 3 gol, 2 asist ve Tadic de 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

İŞTE MUHTEMEL MAÇ 11'LERİ:

Anderlecht: Coosemans, Mamar, Hey, Simic, Augustinsson, Rits, Dendocker, Huerta, Degreef, Hazard, Vazquez,

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Maximin, Cenk

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