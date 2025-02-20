Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları oynandı. Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlik ile sonuçlanırken Cimbom, Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise sahasında 3-0 yendiği Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve son 16 biletini kaptı. İşte oynanan maçların ardından UEFA ülke puan sıralamasında son durum... | Son dakika spor haberleri
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AZ Alkmaar ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu skor ile birlikte Avrupa'ya veda etti.
Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında durum şöyle oldu...
1- İngiltere: 106,624
2- İtalya: 93,418
3- İspanya: 89,381
4- Almanya: 83,956
5- Fransa: 70,022
6- Hollanda: 66,316
7- Portekiz: 62,066
8- Belçika: 56,050
9- Çekya: 43,700
10- TÜRKİYE: 43,300
11- Yunanistan: 38,187
12- Norveç: 36,812
13) Avusturya: 35,350
14- İskoçya: 34.350
15- Danimarka: 33,856
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