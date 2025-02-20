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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları oynandı. Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlik ile sonuçlanırken Cimbom, Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise sahasında 3-0 yendiği Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve son 16 biletini kaptı. İşte oynanan maçların ardından UEFA ülke puan sıralamasında son durum... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:22
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Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu, oynanan rövanş mücadeleleri ile sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Rövanş mücadelesi 2-2 biterken sarı lacivertliler eşleşmeyi 5-2'lik skorla kazandı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Öte yandan Galatasaray da, AZ Alkmaar ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlik ile bitti.

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

AZ Alkmaar ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu skor ile birlikte Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında durum şöyle oldu...

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

1- İngiltere: 106,624

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

2- İtalya: 93,418

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

3- İspanya: 89,381

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

4- Almanya: 83,956

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

5- Fransa: 70,022

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

6- Hollanda: 66,316

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

7- Portekiz: 62,066

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

8- Belçika: 56,050

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

9- Çekya: 43,700

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

10- TÜRKİYE: 43,300

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

11- Yunanistan: 38,187

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

12- Norveç: 36,812

Fenerbahçe 'devam', Galatasaray 'tamam'! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

13) Avusturya: 35,350

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