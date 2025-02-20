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Haberler Fenerbahçe Brüksel’de güvenlik alarmı

Brüksel’de güvenlik alarmı

Fenerbahçe'nın Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Brüksel'de geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Brüksel’de güvenlik alarmı

Fenerbahçe'nın Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Brüksel'de geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Özellikle Anderlecht bölgesinde geçtiğimiz günlerde birçok kez silahlı saldırı olaylarının meydana gelmesinin polisi teyakkuza geçirdiği belirtiliyor.

METROYA BİNİŞLER YASAK

Belçıka basını, metro istasyonlarındaki silahlı saldırılar nedeniyle güvenlik güçleri sarı-lacivertli taraftarların metroya binmelerini yasakladı. Fenerbahçe taraftarının metro ile seyahat edemeyeceği bildirildi.

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