Vlahovic iddiası

Devre arasında Talisca, Skriniar, Diego Carlos ve Mimovic gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme medyasından "calciomercato"nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe ve Manchester United, Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. Özellikle Jose Mourinho, onu kadrosunda görmek için sabırsızlanıyor. JUVENTUS, oyuncuyu 25 milyon euroya yaz aylarında satmaya hazır gözüküyor. Fenerbahçe istenilen bu bonservis bedelini ödeyebilecek durumda. Vlahovic'in önceliği Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek, bu Manchester United için uzak bir ihtimal olarak gözüküyor." F.Bahçe'de kaptanhn Dusan Tadic'in da vatandaşı Vlahovic için devreye girdiği ve şimdiden Fenerbahçe hakkında bilgiler vermeye başladığı öğrenildi. Vlahovic, Dzeko'nun yerine düşünülüyor.

13 GOLÜ VAR

Bu sezon Juventus'la Şampiyonlar Ligi, Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda toplamda 29 maça çıkan Vlahovic 13 gol attı.