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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda rövanş maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği Anderlecht'e konuk olacak. Aldığı farklı galibiyetle tur kapısı aralayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 10:49 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 11:17
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Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Anderlecht karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, elindeki kırık nedeniyle Kasımpaşa maçına kulübede başlattığı Edin Dzeko'yu bu maçta da yedek soyundurması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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