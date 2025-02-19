Mourinho'dan flaş forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda rövanş maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği Anderlecht'e konuk olacak. Aldığı farklı galibiyetle tur kapısı aralayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 10:49 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 11:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.
Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.
RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS
Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.
İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Anderlecht karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, elindeki kırık nedeniyle Kasımpaşa maçına kulübede başlattığı Edin Dzeko'yu bu maçta da yedek soyundurması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri
DİĞER