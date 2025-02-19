"Jan benim çocuğum"

Mourinho, eski öğrencisi Jan Vertonghen hakkında De Telegraaf'a konuştu:

"Jan hala benim çocuklarımdan biri. Bu her zaman böyle olacak. Bir oyuncu olarak nasıl çalıştığını biliyorum."

Fred riske edilmeyecek

Kasımpaşa maçından sonra sekerek sahayı terk eden Fred, yarınki Anderlecht maçında Mourinho tarafından riske edilmeyecek. Portekizli teknki adamın, Galatasaray derbisini daha önemli gördüğü ve bu nedenle Brezilyalıyı RAMS Park'a saklayacağı belirtildi.

Jose'ye övgüler dizdi

Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Casemiro, yaptığı açıklamada eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler kullandı. Brezilyalı oyuncu, "Ancelotti, Zidane ve Mourinho, benim için çok önemli isimler" dedi.