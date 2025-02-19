Gözler Belçika'da akıllar derbide

Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek, Süper Lig'de üst üste 7'nci galibiyetini alan Fenerbahçe, hem moral buldu hem de şampiyonluk yolunda kayıp yaşamadı. Tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, yarın ise Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Anderlecht'e konuk olacak. Kadıköy'deki ilk mücadeleden 3-0 gibi farklı bir sonuçla ayrılan ve tur kapısını ardına kadar aralayan Fenerbahçe'de gözler bu maça çevrilse de akıllarda Galatasaray derbisi var. SARI-lacivertliler, Pazartesi akşamı RAMS Park'ta oynanacak olan derbiyi şimdiden düşünmeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho her ne kadar önceliklerinin Anderlecht maçı olduğunu söylese de futbolcuların aklında Galatasaray'la oynanacak olan dev derbi var. Taraftarlar, camia ve yönetim de Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda... Şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olarak görülen bu dev derbi için Samandıra'da olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Herkes birbirini derbi için motive ediyor.

Livakovic takıma katılıyor

Sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dominik Livakovic, hafta sonu takıma katılacak. Hırvat eldivenin derbi maçının kadrosunda olması bekleniyor. İrfan'ın mı yoksa Liva'nın mı RAMS Park'ta kalede olacağına Jose, pazar günü karar verecek.

Çağlar ve İsmail %85

FENERBAHÇE'NİN milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in Galatasaray derbisine kadar hazır olması bekleniyor. Oyuncular hafta sonu sağlık kontrolünden geçecek ve gelecek rapora göre hareket edilecek. Çağlar'ın %85 oranında derbi kadrosunda olması bekleniyor.