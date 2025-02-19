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Haberler Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Galatasaray-Fenerbahçe arasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan dev derbiye sayılı günler kala maçın hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o yabancı hakemle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:30
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sayılı günler kaldı. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı sorusu ise halen belirsizliğini koruyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Geçen hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, adeta bir finali andıracak olan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasını bir yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılmış, Merkez Hakem Kurulu'ndan da bunun çalışmasının yapılması istenmişti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Hatta geçen hafta Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemek yiyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda da fikir alışverişinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ısrarla yabancı hakem isterken, Galatasaray ise bu konuya soğuk bakmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Sabah'ın haberine göre, maçın önemi açısından TFF'nin, ünlü Sloven hakem Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada uzlaştığı öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

GÖZLER HACIOSMANOĞLU'NDA

TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün saat 13.00'te Riva'da gündemi değerlendireceğini bildirdi. TFF Başkanı'nın, Ceferin'in vatandaşı olan Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

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