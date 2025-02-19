Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim
Galatasaray-Fenerbahçe arasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan dev derbiye sayılı günler kala maçın hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o yabancı hakemle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
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Sabah'ın haberine göre, maçın önemi açısından TFF'nin, ünlü Sloven hakem Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada uzlaştığı öğrenildi.
GÖZLER HACIOSMANOĞLU'NDA
TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün saat 13.00'te Riva'da gündemi değerlendireceğini bildirdi. TFF Başkanı'nın, Ceferin'in vatandaşı olan Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.
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