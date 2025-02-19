Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte TFF'nin anlaşmaya vardığı isim

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sayılı günler kaldı. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı sorusu ise halen belirsizliğini koruyor.

Geçen hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, adeta bir finali andıracak olan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasını bir yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılmış, Merkez Hakem Kurulu'ndan da bunun çalışmasının yapılması istenmişti.