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Zenit doğru iş yaptı
Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic için, teknik direktör Sasa İliç açıklamalarda bulundu ve "Mimovic, çok genç bir oyuncu ve büyük bir potansiyeli var. Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda kendisini gösterdi. Zenit'e çok şey katabilir ve takımın iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilir. Zenit, Mimovic transferiyle kesinlikle doğru bir iş yaptı" ifadelerini kullandı.
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