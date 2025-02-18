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Yükseliş Fenerbahçe

Fenerbahçe vites yükseltti, hedeflere doğru ilerliyor... Üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, alınan başarılı sonuçlar sonrasında üzerindeki kara bulutları dağıttı. Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, üç gün sonra ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği performansla taraftarlarının gönlünü kazandı. Son olarak Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla deviren Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligde üst üste 7'nci galibiyetini alarak bu alandaki serisini geliştirdi. Sarı-kanarya, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere ise son oynadığı 14 mücadelede de yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu maçların 11'inden zaferle ayrıldı ve sadece 3 karşılaşmada rakipleriyle berabere kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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Yükseliş Fenerbahçe
Fenerbahçe vites yükseltti, hedeflere doğru ilerliyor... Üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, alınan başarılı sonuçlar sonrasında üzerindeki kara bulutları dağıttı. Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, üç gün sonra ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği performansla taraftarlarının gönlünü kazandı. Son olarak Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla deviren Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligde üst üste 7'nci galibiyetini alarak bu alandaki serisini geliştirdi. Sarı-kanarya, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere ise son oynadığı 14 mücadelede de yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu maçların 11'inden zaferle ayrıldı ve sadece 3 karşılaşmada rakipleriyle berabere kaldı.
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