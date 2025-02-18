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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin golcü yıldızı En-Nesyri'nin sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. Son olarak futbolcu için İngiliz devlerinin karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı En-Nesyri adeta uçuşa geçti. Sezon başında yedek kaldığı için eleştirilen Faslı golcü, özellikle 2025 yılında attığı gollerle büyük bir patlama yaşadı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

Bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan (11 maç-14 gol) isim olmayı başardı. Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 23 gol-4 asiste ulaşıp, 27 gole katkı verdi. Bu performansıyla Fenerbahçe taraftarını mutluluktan uçuran 27 yaşındaki golcü, eski takımı Sevilla'ya gönül verenlerin kalbinde ise derin bir yara açtı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

İNGİLİZLERİN TRANSFER LİSTESİNDE

Sevilla'nın En-Nesyri yerine aldığı Kelechi Iheanacho tutmayınca ara transfer döneminde apar topar gönderildi. İspanyol taraftarlar da Fenerbahçe'de kasırga gibi esen En-Nesyri pişmanlığını dillendirmeye başladı. Yönetime, "Ya geri getirin ya da daha iyisini alın" serzenişinde bulunmaya başladı.

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