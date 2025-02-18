TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin golcü yıldızı En-Nesyri'nin sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. Son olarak futbolcu için İngiliz devlerinin karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen forvet, Avrupa kulüplerinin de transfer listesine girmeye başladı. İngiliz ekipleri Arsenal ve Manchester United, En-Nesyri'yi yakın takibe aldı. Futbolcunun F.Bahçe ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek.
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