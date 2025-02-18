TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de En-Nesyri İngiliz devlerini birbirine düşürdü!

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı En-Nesyri adeta uçuşa geçti. Sezon başında yedek kaldığı için eleştirilen Faslı golcü, özellikle 2025 yılında attığı gollerle büyük bir patlama yaşadı.

Bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan (11 maç-14 gol) isim olmayı başardı. Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 23 gol-4 asiste ulaşıp, 27 gole katkı verdi. Bu performansıyla Fenerbahçe taraftarını mutluluktan uçuran 27 yaşındaki golcü, eski takımı Sevilla'ya gönül verenlerin kalbinde ise derin bir yara açtı.