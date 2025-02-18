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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile pazartesi günü şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 11:48
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçerek kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sona eren ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Kanarya, Anderson Talisca, Martin Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Europa Calcio kaynaklı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp santrforu kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

25-30 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENİYOR

Juventus'un Vlahovic için 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli istediği ve sarı-lacivertlilerin de uluslararası çapta bir forveti takıma kazandırmak için bu rakamlara çıkabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Haberde ayrıca Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla rekabetin artacağının farkında olduğu ve bu yüzden 25 yaşındaki golcünün transferinin bir an önce gerçekleştirilmesi için çabaladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla 29 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Sırp santrfor, 13 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

Vlahovic'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor

1.90 boyundaki forvetin güncel piyasa değeriyse 60 milyon Euro.

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