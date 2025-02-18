TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile pazartesi günü şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile ilgilendiğini yazdı.
Europa Calcio kaynaklı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp santrforu kadrosunda görmek istediği kaydedildi.
25-30 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENİYOR
Juventus'un Vlahovic için 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli istediği ve sarı-lacivertlilerin de uluslararası çapta bir forveti takıma kazandırmak için bu rakamlara çıkabileceği belirtildi.
Haberde ayrıca Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla rekabetin artacağının farkında olduğu ve bu yüzden 25 yaşındaki golcünün transferinin bir an önce gerçekleştirilmesi için çabaladığı aktarıldı.
Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla 29 maçta forma giydi.
Sırp santrfor, 13 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Vlahovic'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki forvetin güncel piyasa değeriyse 60 milyon Euro.
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